Braboneger wordt onder gespuugd en Frans Bauer eet schorpioenen in China

Van 't Land ‘December is de meest stressvol­le maand van het jaar’

9:30 Kerstmis is een tijd van bezinning en rust. Een tijd om met familie samen te zijn. Voor mij is het ook het moment om het jaar af te sluiten. De weken voor de feestdagen is het rennen, omdat al mijn klanten de projecten af willen hebben omdat het fiscale jaar sluit. Zelf wil ik ook graag alle losse eindjes en werkzaamheden die zijn blijven liggen nog weggewerkt hebben. Dat is meestal lastig, omdat het in de maand december ook thuis druk is.