Brabantse ziekenhuizen zitten (te) vol

Onbekende ramt rolstoelbus in Kaatsheuvel en rijdt door

20 februari KAATSHEUVEL - Twee grote zijramen aan diggelen, de spiegel eraf en flinke beschadigingen aan de zijkant. Gelukkig zat er niemand in. Zo trof de chauffeur zijn rolstoelbus van vervoerder TCR dinsdagmiddag aan in Kaatsheuvel nadat hij even was wezen lunchen. Van de dader geen spoor.