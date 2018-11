Brabantse ziekenhuizen verbeteren registratie ghb-patiënten: omvang gebruik drug is nu nog giswerk

,,Net als de andere ziekenhuizen hebben we het gevoel dat we op de spoedeisende hulp meer ghb-gebruikers zien’', zegt een woordvoerder van het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch. ,,Helaas hebben we geen inzicht in de omvang van het probleem, omdat we dit in het elektronisch patiëntendossier registreren als ‘intoxicatie’. We kunnen niet met een druk op de knop achterhalen om wat voor drugsvergiftiging het gaat.’'