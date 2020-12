Brabantse ziekenhuizen maken zich op voor kerst: ‘We zakken onder de grens van de eerste golf’

Crisisover­leg ziekenhuis in fase rood: ‘We bereiken een dieptepunt’

21 december TILBURG - Crisisoverleg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Sinds het begin van de epidemie meerdere keren per week vaste prik. Maar het overleg begint weer zorgelijke vormen aan te nemen. ‘Overleg over een extra tent aan de Spoedeisende Hulp is echt een dieptepunt’.