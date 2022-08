Brabantse weggebruikers kruipen regelmatig door het oog van de naald op het spoor

Nieuwsover­zicht | Grote branden in Brabantse natuurge­bie­den - ‘Peter Gillis beet Nicol in rug en neus’

De Russen vechten met chips van een Eindhovens bedrijf. Ze zitten in zelfmoorddrones en kruisraketten. De ‘tofste meester’ van een school in Turnhout, vlak over de grens bij Baarle-Nassau, randde zeker vijftien kinderen aan. En inzittenden van een autowrak in Tilburg konden er zelfstandig uitkomen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 12 augustus.

