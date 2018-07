Brabantse toeristen genieten van WK-finale in Kroatië: 'Uniek om mee te maken'

Ruim 250 kilometer verderop in kustplaats Rovinj is de sfeer na de wedstrijd alweer iets getemperd. Uiteraard was er volop lof voor de Kroatische spelers, maar in het toeristendorp gingen de meesten na afloop door met 'vakantievieren'. ,,Wij zitten nu in een straatje wat te eten'', zegt Hans Kenens. De Veghelaar is er op vakantie met zijn gezin. Hij keek op een plein, met minstens 3.000 anderen.



,,Er was een groot applaus na afloop'', beschrijft hij. ,,Iedereen is uitgelaten. Trots dat ze de finale gehaald hebben.'' Een feest was het vooral voor de 'locals'. ,,Zij zingen nog steeds. Niemand is hier boos.''



Winst of niet, het is bijzonder om zo'n feestje mee te maken. ,,Uniek'', vindt Kenens. ,,Het was een leuk extraatje. De vakantie gaat nu gewoon door. Morgen gaan we lekker naar het zwembad toe. En het Kroatische shirt verdwijnt in de kast. Het zou leuk zijn als die er ooit weer uit mag komen.''