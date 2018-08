'Brabantse tieners kochten bij mij koevoet om daarna 30 van mijn strandhuisjes open te breken'

Dingemanse heeft een doe-het-zelf-zaak in Zoutelande en verkocht afgelopen donderdag een koevoet aan de twee jongens van 14 en 15 jaar. "Dat is opvallend, want een koevoet verkoop je niet iedere dag", vertelt hij. "Ik zei nog: Jullie gaan er toch geen stoute dingen mee doen? Nee meneer, natuurlijk niet, zeiden ze."

"Het is minder fraai dat ze zoveel hokjes hebben vernield", zegt hij. "Zulke calamiteiten maken we in Zoutelande nooit mee. Weleens dat er iemand inbreekt om er te slapen. Maar ze hebben met een mes bewust bedjes, stoelen, handdoeken, lopers en badpakken vernield. Misschien uit teleurstelling dat er niks van waarde te vinden was? De schade loopt in de honderden, misschien wel duizenden euro's. Sloten moeten vervangen worden en ook verschillende zonneluifels zijn kapotgemaakt. Daar word je niet vrolijk van."