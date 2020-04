Brabantse theaters vrezen winterslaap, start nieuw theaterseizoen zwaar onder druk

Kasten opgeruimd? Bewaar kleding het best thuis, containers zitten overvol

24 april Mensen ruimen op. Niet alleen de zolder, de garage en de schuur, nee ook de kledingkasten moeten leeg. Dat het druk is bij de milieustraten in de regio wisten we al. Veel gemeenten roepen inwoners op hun afgedankte kleding thuis te bewaren.