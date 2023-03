Brabantse taekwondoka gaat vol voor de Spelen: ‘Het mooiste is als je iemand op het hoofd trapt’

Het voelde voor Bodine Schoenmakers (26) of ze had gefaald toen ze de Olympische Spelen in 2021 misliep. Haar doel was weg, maar ze hielp de Amerikaanse Anastasija Zolotic wel aan de olympische titel taekwondo (-57kg). Schoenmakers werkt hard om nu zelf haar olympische droom uit te laten komen.

De in Berghem wonende taekwondoka wil volgend jaar deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Daar werkt Schoenmakers hard voor, niet alleen op de mat maar ook daarnaast. Om de sport te kunnen bekostigen doet ze de administratie en personeelszaken bij het bedrijf van haar vader en heeft ze met Change4Yourself een eigen bedrijf. Ze geeft onder andere personal training, lessen taekwondo aan kinderen, voedingsadviezen en massages. Ook heeft ze in FilterCare een sponsor.

Maar Taekwondo is wat de uit Dieden afkomstige sporter het liefste doet. ,,Het mooiste is als je iemand op het hoofd trapt. Daar krijg je de meeste punten voor. Tijdens de wedstrijd heb je veel adrenaline en voel je dat minder. Ook ben ik het van jongs af aan gewend. Zelf heb ik er bijna nooit last van, al heb ik wel ooit een blauw oog opgelopen. Maar je moet het ontwijken en zelf uitdelen.”

Knauw

Ze geniet van de sport, al kreeg haar motivatie een knauw toen ze er niet in slaagde om zich in mei 2021 te kwalificeren voor de Spelen in Tokio. ,,Dat was op zijn zachtst gezegd balen. Het voelde een beetje als falen. De eerste paar weken erna waren het ergste. Ik trainde wel, maar deed dat op een lager pitje. Niet meer twee keer op een dag of dagelijks. Mijn doel was weg, maar redelijk snel vond ik mijn motivatie terug. Ik wist dat het nog niet klaar was. In 2024 is er een nieuwe kans.”

Na een paar weken pakte ze het weer fanatiek op. Wat hielp was een uitnodiging van het Amerikaanse team met de vraag of ze wilde helpen in de voorbereiding van Anastasija Zolotic. Zij had zich wel geplaatst in de categorie -57 kilo, de klasse waarin ook Schoenmakers uitkomt. ,,Dat vond ik niet pijnlijk. Ik vond het een eer. Daarnaast is het ook eigenbelang, ik word er zelf ook beter van.”

In haar aanpak in de jacht op een olympisch ticket, is niet veel veranderd. ,,De vorige keer heb ik er ook alles voor gedaan.” Ze is wel de randzaken consequent anders gaan benaderen. ,,Ik vraag meer hulp van buitenaf, zoals aan een fysio en sportarts. Laat me preventief controleren en krijg oefeningen.”

Het liefst stopt ze met werken om zich volledig op de sport te kunnen richten, maar dat kan financieel gezien niet. ,,Die tijd zou ik dan kunnen gebruiken voor rust of voor de fysio.” Over de financiën maakt de taekwondoka zich wel eens zorgen. ,,Het is niet dat ik er wakker van lig, maar het is wel regelmatig een gespreksonderwerp met mijn coach, die ook mijn vriend is. Dan hebben we het erover wat we beter kunnen doen of hoe we nog een sponsor kunnen vinden. Naast de sport blijven werken is een noodzaak.”

Dat weerhoudt haar er niet van om goede resultaten te behalen. Afgelopen weekend werd ze in Eindhoven op de Dutch Open derde. Na drie gewonnen wedstrijden stond ze in de halve finale, maar uit voorzorg kwam ze niet meer in actie. ,,Vier weken terug is mijn vinger uit de kom getrapt.” De medaille was genoeg om zich te plaatsen voor het WK, eind mei en begin juni. Ze richt zich nu op dat toernooi en de Europese Spelen, in juni en juli. Om haar droom te realiseren moet ze er volgend jaar staan tijdens het kwalificatietoernooi. ,,Op die dag moet alles kloppen.”