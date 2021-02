Brabantse student Haico (24) maakte algoritme dat de Mol voorspelt: ‘Heb het elk jaar goed’

Drukte in sportwin­kels: 'Van niks te doen naar topdrukte’

11 februari De timing van Koning Winter had gelukkiger gekund. Ook winkels in schaatsen en sleeën, die normaliter vol zouden stromen bij deze verwachtingen, hebben gemengde gevoelens. ,,Ik baalde al heel erg dat ik al zo lang dicht ben, maar dit maakt het nog net even moeilijker”, zegt oud-marathonschaatser Ruud Aerts, die een gelijknamige sportzaak in Tilburg bestiert. ,,Dit zijn voor mij de interessante weerberichten, maar ik moet nog maar zien of en hoe we het allemaal kunnen regelen.”