Brabantse Statenleden spreken beschuldiging van mogelijke belangenverstrengeling tegen

KNMI waarschuwt voor hevige onweersbui­en: code geel in onder meer Limburg en Gelderland

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die donderdag in de middag en in de avond kunnen voorkomen. Voor het noorden en oosten van het land wordt daarom code geel uitgegeven, onder meer in Gelderland en Limburg. In Brabant geldt code geel niet.

30 juni