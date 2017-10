Brabantse sigarenindustrie op een voetstuk in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Valkenswaard kijkt zaterdag terug op de rijke historie aan Brabantse sigarendraaiers. ,,In de hoogtijdagen produceerden we anderhalf miljard stuks per jaar."

Een kaft met daarop detective Sherlock Holmes die parmantig een plaats delict bekijkt, een grote pijp tussen zijn lippen. Of generaal Hannibal Smith van The A-Team die op tv grijnzend een sigaar tussen zijn tanden klemt. Roken is extreem ongezond, maar nog altijd cultureel gemeengoed, en een belangrijk onderdeel van de Brabantse cultuurhistorie. Valkenswaard herdenkt zaterdag die geschiedenis.

Dat gebeurt in de foyer van cultuurcentrum Carolus. Daar vindt de derde Dag van de Brabantse Volkscultuur plaats, met als thema: 'Een tevreden roker is geen onruststoker. Roken en de productie van sigaren en sigaretten in Brabant'.

Volledig scherm © x

Sjef Tooten van cultuurhistorisch genootschap Heemkundekring Weerderheem hielp met het organiseren van de dag. ,,Veel van de rookwarenproductie is natuurlijk naar het buitenland verhuist”, zegt hij. ,,Maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw was de industrie in Brabant erg levendig.” Vooral in de Kempen en Valkenswaard waren veel sigarenfabriekjes te vinden. ,,We maken zaterdag een wandeling langs de oude fabriekjes in het dorp”, aldus Tooten.

Lezingen

De dag wordt verder gevuld met lezingen van onder andere Arnoud-Jan Bijsterveld van de universiteit Tilburg, die gespecialiseerd is in Brabantse geschiedenis. Centraal staat dus die vergane glorie van de zuidelijke sigarenindustrie.

Alhoewel, vergane glorie? Ook Tom Bodde van de Scandinavian Tobacco Group komt een lezing geven. De directeur van de Nederlandse tak van ’s werelds grootste sigarenmaker zit met zijn fabriek nog altijd in Eersel.

Volledig scherm © x

Samen met concurrent Agio uit Duizel produceert Bodde jaarlijks zo’n 300 miljoen sigaren voor verstokte rokers van eigen bodem. Dat zijn een hoop sigaren. Maar ooit was het meer, veel meer. ,,In de in hoogtijdagen van de jaren zestig produceerden Brabantse sigarenmakers zo’n anderhalf miljard stuks per jaar”, zegt hij. ,,Nu krimpt de Nederlandse markt elk jaar met zo’n 3 procent.”

Dat is ook niet zo raar. ,,Eigenlijk moeten mensen natuurlijk helemaal niet roken”, geeft zelfs sigarenboer Bodde grif toe. ,,Maar als ze het dan toch willen, heb ik een wel een sigaartje voor ze”, haast hij zich te zeggen. ,,Het gaat erom bewust te genieten.” Boddes reactie tekent de spagaat waarin de industrie zich bevindt. Want roken is dodelijk, zoveel is al jaren genoeglijk bekend.

Volledig scherm © x

Positief gestemd

Toch is de directeur positief gestemd over de toekomst. ,,Internationaal produceren we nog altijd 3 miljard sigaren per jaar”, aldus Bodde. ,,En er zijn genoeg opkomende markten. Zoals China, waar de sigaar echt nog als een statussymbool wordt gezien.”

Tooten wil zaterdag toch vooral terugkijken. Naar de tijden dat er boven Brabant een grote rookwolk kringelde, en hijzelf ook wat pluimpjes mee pafte. Maar dat was toen. ,,Ik rook al 40 jaar niet meer. En daar voel ik me goed bij.”

Volledig scherm © x