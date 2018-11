Brabantse politie legt loep op foute koeriersbedrijven

Zuiderwaterlinieroute Een vrijzinnig vesting­stad­je aan de Maas

29 november De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 13: het vestingstadje Megen, dat verrast op vele fronten. Godsdienst speelt een belang-rijke rol, want juist het vrije religieuze denken heeft het stadje gevormd.