Brabantse politie heeft steeds vaker bonje met burgers en houdt zich dan niet altijd in: ‘Soms pakt het niet goed uit’

met video Deze kippendok­ter spreekt de taal van de haan: ‘Als-ie gaat kraaien, ben je te laat en kun je hem niet meer castreren’

HOEVEN - Of je kippen elke dag hetzelfde kunt voorschotelen? Vergeet het maar! ,,Het is net als bij kinderen, je moet de friet wel afwisselen met verse groenten.” Dierenarts Sible Westendorp uit Hoeven kan het het weten, want hij is de enige kippendokter van Nederland.