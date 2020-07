Brabantse pagina's voor kamerverhuur breken met ‘discriminerend’ Dutch only: ‘Pure xenofobie’

Zwanger tijdens de coronacri­sis: in wat voor wereld komt ons meisje straks terecht?

9:30 November 2015. Ik pas een middagje op mijn neefje. Het is daags na de verschrikkelijke aanslagen op theater Bataclan in Parijs. Het nieuws staat er bol van en op mijn telefoon verschijnt het ene na het andere nieuwsbericht. Met de minuut groeit bij mij de gedachte: in wat voor wereld groeit hij straks eigenlijk op? Laatst dacht ik hetzelfde, toen de berichten over het aantal ic-opnames en sterfgevallen door corona maar bleven komen. In wat voor wereld groeit ons kind straks op?