Brabantse Nicky wint titel Miss Nederland

HANDEL/VEGHEL - Nicky Opheij uit het Brabantse Handel is maandagavond in Hilversum gekroond tot Miss Nederland. Chantal van Dalen, een andere Brabantse finalist, greep naast de prijzen.

Opheij was in 2014 nog winnares van het tv-programma Holland's Next Topmodel. Daarna werkte ze parttime als model. Eerder gaf de Handelse aan getwijfeld te hebben of ze zich voor de Miss-verkiezing moest opgeven. Want een model is geen miss.

Volledig scherm Chantal van Dalen © Philip van den Brand ,,Veel mensen denken bij een miss-verkiezing toch aan van die poppetjes die alleen maar lief hoeven te lachen", zei ze eerder tegenover deze krant. Maar na een eerste gesprek met de organisatie was ze om. ,,Want het gaat ook echt om je persoonlijkheid. Dat klinkt als een cliché, ik weet het, maar ik geloof dat het in dit geval ook echt zo is."

Chantal van Dalen stond maandag met de tien anderen in de finale van de verkiezing. De elf streden tegen elkaar in een avondvullende show, die onder meer bestond uit een gala- en badpakronde. Chantal was van te voren reëel over haar kansen voor de eindzege. ,,Die zijn even groot als de rest. Ze hebben een sterke groep uitgezocht. Iedereen is een concurrent. Ik zie het wel en geniet van deze kans."

Opheij rondde onlangs een opleiding af waarmee ze anderen over voeding wil gaan adviseren. Een naam voor haar eigen bedrijfje heeft ze al laten vastleggen: Healthy with Nicky. ,,Dat vind ik echt interessant om te doen, ook omdat ik nu in de praktijk heb gezien hoeveel mensen er moeite mee hebben", zei ze eerder.