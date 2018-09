Brabantse musicalster onthult: ik speelde première Wicked met hernia

Dat bekent de Nuenense in een interview in Dit boek is gezond, dat vanaf deze week in de winkels ligt. “Ik ging mentaal en fysiek door een hel”, vertelt de nu 43-jarige Verkaik.

Gevecht

“Het was zo'n gevecht omdat je lijf heel hard aan de rem trekt en je verstand ondertussen maar met je loopt te discussiëren. Van: ‘dit kan niet, waarom doe je jezelf dit aan?’ tot ‘natuurlijk kan je dit, je moet doorgaan, bewegen is goed voor je, je kunt het publiek toch niet laten zitten!'''

Haar rug speelde al eerder op tijdens voorstellingen van Wicked in Duitsland, legt Verkaik uit. “Het onderzoeken van mijn eigen grenzen is een enorme ontdekkingsreis”, vertelt ze. “Ik ben mezelf daarbij een aantal keren enorm tegengekomen. Toen ik Wicked in Oberhausen speelde, moest ik een paar weken rust nemen vanwege stemproblemen.”

Topsport

De rol van heks Elphaba was fysiek heel zwaar voor Verkaik; ze stond toen maandenlang acht keer per week ruim twee uur non-stop op het podium. “Ik voelde me zo schuldig dat ik niet elke avond op het podium kon staan. Naarmate ik langer in het vak zit, ontdek ik beter wat voor mij werkt. Hoe ik het volhoud om acht keer per week topsport te bedrijven.”

De actrices leeft vooral tijdens zware speelperiodes heel bewust, voegt ze daaraan toe. “Ik rook niet, en als ik al een wijntje drink, dan blijft het bij één glas. Mijn stem is mijn belangrijkste instrument, daar moet ik zo ontzettend zuinig op zijn. Ik maak dan ook geen afspraken met andere mensen; ik praat amper als ik niet op de bühne sta.”