Brabantse modediva Marjan Strijbosch ontsnapt aan orkaan Ian: ‘Heel erg in angst gezeten’

Orkaan Ian was met windsnelheden tot 240 kilometer één van de zwaarste ooit in Zuid-Florida en verwoeste alles op zijn pad. Auto's, wegen, bomen en huizen werden weggevaagd. Zo'n 2,2 miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Zo ook Strijbosch en Lankamp ,,We hebben twee dagen geen stroom gehad, maar tot mijn verbazing waren de biefstukjes in onze vriezer nog gewoon bevroren.”



Verveeld hebben ze zich echter niet. ,,We hebben Monopoly gespeeld bij kaarslicht. Heel romantisch, maar ik heb natuurlijk wel gewonnen. Want ik win altijd. Van de duizend keer heeft Gerhard één keer gewonnen. Het is zo'n goeierd. Hij verkoopt zijn straten altijd aan mij maar dat doe ik niet.”