Brabantse Michael vermist na autorit richting Limburg

Van de Ven droeg een blauw T-shirt met een borstzakje, donkere spijkerbroek, licht versleten grijze sportschoenen van het merk Sketchers. Tevens had hij bij vertrek een donkere snor, die overliep in zijn lange donkere baard. De man is ook te herkennen aan zijn tribalvormige tatoeage in zijn nek en twee zilveren oorringen in zijn rechter oor.



Van de Ven vertrok in een zwarte Volvo 850 met een gouden strip en kenteken: JZ-DS-62.