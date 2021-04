Brabantse Meike (19) kan geen kant op in Curaçao: ‘Zo erg is dat niet, hoor’

Nieuwsover­zicht | 1-jarig kindje omgekomen bij ongeluk - Sigaret veroorzaak­te mogelijk miljoenen­brand

31 maart Een trieste dag in Brabant met veel geweldsdelicten en een dramatisch ongeval. In Breda raakte een man gewond bij een schietpartij, terwijl in Tilburg een vrouw werd doorgestoken in een woning. En in Aarle-Rixtel kwam een 1-jarig kindje om het leven bij een aanrijding met een bestelbus. Verder werd bekend dat de brand die vorig jaar een transportbedrijf in de as legde vermoedelijk is ontstaan door een sigaret. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.