Brabantse medicijnkluis tegen miljoenenverspilling gaat de grens over

Een behandeling die niet aanslaat. Bijwerkingen die te ernstig zijn. Of een patiënt die sneller overlijdt dan verwacht. Om uiteenlopende redenen gaat jaarlijks alleen al in Nederland voor zeker 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen de prullenbak of het afvoerputje in. Het voornaamste obstakel: (ziekenhuis)apothekers mogen eenmaal uitgegeven medicatie niet meer opnieuw gebruiken. Logisch ook, want de kwaliteit is niet meer te garanderen.