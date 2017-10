Brabantse liet borsten preventief amputeren: 'Dit was de moeilijkste beslissing van mijn leven'

,,Mijn oma is overleden aan borstkanker, mijn tante werd daarna ziek, bleek borstkanker te hebben en was drager van het BRCA-gen. Dat was de reden dat mijn moeder zich liet testen. Ze werd positief getest." Ook de Nuenense liet zich testen en ook bij haar was de uitslag positief. ,,Dan kan je verschillende dingen doen: preventieve controles, preventief amputeren of afwachten."

Vijf jaar liet Van Hees zich preventief testen, maar toen haar achternichtjes ook ziek werden, heeft ze haar keuze heroverwogen. Als drager van het gen had Van Hees zestig tot tachtig procent kans om borstkanker te krijgen. ,,Als iemand tegen je zegt dat je tachtig procent kans hebt om de lotto te winnen, ga je een lot halen. Tegen mij werd gezegd dat ik, zolang ik mijn borsten zou houden, tachtig procent kans had op borstkanker; dus liet ik ze weghalen."

Niet vlekkeloos

Die beslissing was niet zomaar gemaakt. Haar moeder koos voor hetzelfde, maar haar operatie verliep niet vlekkeloos. ,,Dat zet je ook wel aan het denken. Dit is echt de moeilijkste beslissing van mijn leven geweest. Mijn vriend, Bart, heeft me enorm gesteund. Hij zei: ik heb je liever tot je tachtigste bij me zonder borsten dan dat je over vijf jaar doodziek bent. Ik was me bewust dat ik kon kiezen voor het leven, dus deed ik dat en bespaarde mezelf een lijdensweg."

Van Hees werd benaderd door de AVROTROS nadat ze een oproep plaatste op Facebook om in contact te komen met vrouwen die ervaring hebben met de door haar gekozen operatie. ,,Ik heb erg veel steun gehad aan andere, openhartige vrouwen. Ik wilde graag iets terug doen. Daarom besloot ik deel te nemen aan de documentaire." Een cameraploeg heeft het proces van gesprekken tot operatie gevolgd. ,,Ook tijdens pittige gesprekken stond er een camera in onze nek. Ik denk dat het de zware momenten wat luchtiger maakte."

Op 4 juli dit jaar werd ze geopereerd in Maastricht. Daar konden ze haar borsten reconstrueren met eigen vet. Bij Van Hees werd dit vet uit haar dijbeen, omdat ze niet genoeg had in haar buik. ,,Ik ben nog steeds aan het revalideren. Het valt me tegen." Doordat ze ook werd geopereerd aan haar dijbenen, moest ze weer opnieuw leren lopen. ,,De eerste tijd kon ik zowel mijn armen als benen niet bewegen. En de pijn was niet voor te stellen."

Zelf heeft Mariëlle van Hees de documentaire al gezien. ,,Het was erg confronterend om mijn eigen lichaam voor de operatie te zien. Het raakte me ook heel erg om de lijdensweg te zien die mij bespaard is gebleven." Ze vervolgt: ,,Het mooie aan de documentaire is dat de maaksters het heel persoonlijk hebben gehouden. Beide hebben zelf ook borstkanker gehad, dus ze wisten waar ze het over hadden."

Over een half jaar heeft Van Hees nog een corrigerende operatie. ,,Om de puntjes op de i te zetten. Er zit nu nog een deuk in mijn dij waar het vet is weggehaald en de littekens worden nog bijgewerkt." Al met al is ze heel erg tevreden met het resultaat.

Maandagavond om 20.55 op NPO 2 wordt de documentaire uitgezonden.