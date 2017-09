Brabantse Kruidvat teleurgesteld over uitspraak: 'Altijd persoonlijke hulp bieden is lastig'

Kruidvat in Vught betreurt de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens . ,,We vinden het heel vervelend dat het zo heeft moeten lopen." Het College oordeelde deze week dat Kruidvat in Vught in januari dit jaar een blinde vrouw heeft gediscrimineerd.

Een woordvoerster van Kruidvat geeft aan dat de keten de situatie als zeer vervelend ervaart, maar dat er wel twee kanten aan het verhaal zitten. ,,Wij zijn in eerste instantie een zelfbedieningswinkel. Het is voor ons niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijke hulp te bieden. Dat hangt af van hoe druk het op dat bepaalde tijdstip is."

De vrouw vroeg de medewerkers van het filiaal in Vught om haar aan de arm door de winkel te begeleiden. Zij wezen dit verzoek af en boden aan alternatieve oplossing: de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen aan de hand van een boodschappenlijstje. De vrouw wilde zo zelfstandig mogelijk winkelen en nam geen genoegen met deze oplossing.

Kruidvat gaf aan dat het voorstel van de vrouw praktisch niet uitvoerbaar was, ook voor de veiligheid van de medewerkers. ,,Op het moment dat een medewerker met een klant in de arm loopt is er minder aandacht voor wat er verder in de zaak gebeurt. Er zijn dan minder ogen op bijvoorbeeld de kassa gericht."

De oplossing die geboden werd is geen ongebruikelijke, zegt de woordvoerster. ,,In dit soort gevallen hebben wij wel vaker boodschappen voor mensen in een mandje gedaan. Dat was altijd goed en is nog niet eerder negatief ontvangen. We hebben ook aangeboden de vrouw alsnog alles te laten voelen, zoals ze wilde."