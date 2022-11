Brabantse jongeren manen tot actie voor het klimaat en tegen de woningnood: ‘Ons straks is nu’

Bisschop De Korte is bezorgd over kwetsbare kerk, maar blijft hoopvol: ‘Geloof is moeilijk meet­baar’

DEN BOSCH - De kerken lopen leeg. De kennis en de band met God is weg. Het katholicisme verdwijnt uit de politiek, de scholen en het openbare leven. Het laatste rapport over de status van de Nederlandse kerk toont een kwetsbaar geloof. ,,De kwetsbaarheid van de kerk is een realiteit. Er zijn nieuwe mensen nodig.”

7 november