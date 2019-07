Brabantse huisartsenposten overspoeld met telefoontjes: ‘Denk na voordat u belt’

Klimaat in Brabant: De grutto gaat en de exoten komen volgens vogelken­ner Henk Sierdsema

8 juli SINT-OEDENRODE - De afspraak staat voor 10.00 uur in de ochtend, maar bij aankomst in Vresselsbos/ Hazenputten in Sint-Oedenrode heeft Henk Sierdsema al enkele uurtjes in de natuur achter de rug. Hij toont een foto, die hij bij het krieken van de dag heeft gemaakt. Een kraakhelder plaatje van een kleurrijke ijsvogel, die zich op een paar meter van zijn bankje had neergevlijd op een tak. ,,Mooi hè", glundert hij.