Brabantse horeca maakt massaal gebruik van coronasteun

Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus. Landelijk krijgt gemiddeld bijna 73,5 procent van de vestigingen van horecabedrijven coronasteun. Voor alle horeca in de provincie Noord-Brabant, bestaande uit 6955 zaken, gaat het gemiddeld om 75,1 procent (5223 horecazaken). In Grave is de vraag naar steun het grootst met 87,5 procent (35 van de 40 vestigingen). In Steenbergen en Bladel vroeg 85,7 procent van de horecabedrijven dit aan.

De horeca loopt veel inkomsten mis door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande verplichte sluitingen. In alle Brabantse gemeenten kreeg meer dan 50 procent van alle horecazaken tussen de start van de coronacrisis en begin oktober één of meerdere tegemoetkomingen. Grote steden als Breda, Tilburg en Eindhoven, schommelen tussen de 70 en 75 procent. In Sint Anthonis is de vraag naar die regelingen het laagst. Maar 25 van de in totaal 45 horecavestigingen (55,6 procent) maakten in deze gemeente gebruik van een of meerdere steunmaatregelen.