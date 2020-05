Brabantse hoofdofficier: ‘Wij slaan dus wél een deuk in een pakje boter’

Het was op 21 juni 2019 dat Wim van de Donk, commissaris van de koning in Brabant, zich hardop afvroeg of politie en justitie in Brabant ‘nog wel een deuk in een pakje boter konden slaan’. Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant, hoorde de kritiek en moest vermoedelijk drie keer haar tong afbijten. Omdat ze wist wat Wim van de Donk nog niet wist: dat politie en justitie in het geniep al anderhalf jaar bezig waren met de Operatie Alfa. Een kolossaal onderzoek, gericht op de Osse woonwagenfamilie R., één van de grootste vissen uit de rijkgevulde criminele Brabantse vijver.