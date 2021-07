Brabantse grond is schaars, maar van wie is het buitengebied eigenlijk?

Nieuwsover­zicht | Dieren in problemen door hoogwater - woeste automobi­list rijdt in op voertuig

19 juli Het hoge waterpeil zorgt op verschillende plekken in Brabant voor problemen. In Megen staat een camping blank, in Alem zijn meerdere koeien op een eilandje gedreven en aan de Maas vormen wilde dieren een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Verder in het nieuws vandaag twee ernstige ongelukken, waarvan een in Tilburg. Daar is een woeste automobilist ingereden op een andere auto, met daarin een jong kind en vrouw. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.