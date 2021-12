Brabantse filosofe ziet moedeloosheid: 'Fixatie op coronacijfers maakt ons doodmoe'

,,We zijn dag in dag uit gefixeerd op cijfers en modellen. Besmettingscijfers, de R-waarde, aantallen overlijdens en ziekenhuisopnames. Die bepalen ons gemoed en wat we in de komende weken kunnen verwachten voor het dagelijks leven. Dat is heel vermoeiend. We verlangen naar grip en controle en laten ons leiden door cijfers waar we individueel geen invloed op hebben", zegt Daan Roovers, die als publieksfilosofe is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het publieke debat niet schuwt. Zij was van 2019 tot 2021 Denker des Vaderlands en probeerde in die rol eraan bij te dragen dat we met z'n allen de moed erin houden.