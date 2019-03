Brabantse filmregisseur lacht VVD uit om spotje met vaasje: 'Het knulligste filmpje ooit’

Eindho­venaar (34) opgepakt voor witwassen van tonnen drugsgeld via bitcoins

7 maart EINDHOVEN - In een groot onderzoek naar witwassen via bitcoins is woensdagochtend een 34-jarige man uit Eindhoven aangehouden door de politie. De Eindhovenaar is mogelijk betrokken bij de online handel in verdovende middelen en zou enorme bedragen via bitcoins hebben witgewassen.