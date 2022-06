Brabantse energiecrisis in aantocht? Deze tips helpen vast een handje

1. Check (oude) apparatuur

Bij Milieu Centraal raden ze aan om vooral bespaartips in acht te nemen. ,,Een simpele check of oude koelkasten of wasmachines aan vervanging toe zijn, helpt al", vertelt Suzanne Hoogers van Milieu Centraal. Oude elektrische apparaten kunnen (veel) stroom slurpen. Bijvoorbeeld een oude koelkast. ,,Neem een koel-vriescombinatie om je oude slurpertje te vervangen", tipt Milieu Centraal de consumenten.