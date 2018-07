Brabantse docent (28) opgepakt na aangifte seksueel misbruik, vader scholiere valt leraar aan

BOXTEL - Een 28-jarige economieleraar van het Baanderherencollege in Boxtel is vorige week aangehouden in een onderzoek naar een strafbaar feit. Tegen de docent is aangifte gedaan van seksueel misbruik. De hele affaire leidde vorige week tot een explosieve situatie, toen de vader van het mogelijke slachtoffer de docent op school opzocht en er een vechtpartij uitbrak. De vader werd hiervoor opgepakt.

Het 15-jarige meisje had sinds april een seksuele relatie met haar economieleraar, zo hoorden de ouders van hun kind. Volgens de raadsman van de vader, Mark Nillesen, kwam deze relatie aan het licht toen de dochter opeens in Tilburg bleek te zitten, samen met haar economieleraar.

Deze leraar, een man van 28, heeft tegenover de ouders te kennen gegeven dat hij 'gevoelens' heeft voor zijn leerling, vertelt Nillesen. Ze zouden de afgelopen maanden ook meerdere keren seks hebben gehad. ,,Je kunt je voorstellen dat dit niet in goede aarde is gevallen bij de ouders."

Vechtpartij

De vader reageerde woest en wilde het strafbare feit op de school melden en de leraar ter verantwoording roepen. Toen hij zich door de schoolmedewerkers niet gehoord voelde, liep het uit de hand en ontstond er een vechtpartij. Veel leerlingen van de derde klas zagen dit gebeuren.

Een teamleider greep op tijd in en wist erger te voorkomen. De vader werd hierna opgepakt voor mishandeling. Ook een andere betrokkene werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dit de economieleraar was.

Brieven

Ouders, verzorgers en scholieren zijn dezelfde dag nog via twee brieven op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Hierin valt onder meer te lezen dat de school geschrokken is van 'het vervelende incident' en dat er alles aan gedaan wordt om de leerlingen een 'prettige leeromgeving' te bieden. De politie heeft het incident en de achtergronden ervan in onderzoek.

Volgens de ouders is de docent tot die tijd op non-actief gesteld. De schooldirecteur wil dat tegen deze krant niet bevestigen. ,,Wij hebben niets anders voor ogen dan het belang van alle betrokkenen. Voor ons staat hun welzijn voorop", zegt Jan-Willem van den Berg.

De vechtpartij op zijn school kwam op een ongelegen moment: precies tijdens de toetsweek. Mochten de resultaten eronder lijden, dan zou de school daarmee rekening houden met wat er in de klas was voorgevallen.

Zware tijd

Volgens advocaat Nillesen gaat de familie door een zware tijd. ,,Het gaat hier om een jong meisje dat heel kwetsbaar en beïnvloedbaar is. Daar heeft de docent in de ogen van de ouders misbruik van gemaakt. Het meisje gaat weer naar school, maar krijgt wel professionele hulp. Dat valt haar heel zwaar. Ook de ouders gaan door een nachtmerrie. Het is niet niks als je te horen krijgt dat je kind maandenlang is misbruikt door een volwassen persoon. En zeker niet wanneer diegene een verliefde docent betreft."

Seksuele handelingen met minderjarigen van twaalf tot zestien jaar zijn bij de wet verboden. Dit geldt zowel voor vrijwillige handelingen als voor onvrijwillige handelingen. Hier staat een maximale gevangenisstraf van acht jaar op.

Bekennende verklaring

De economieleraar en de vader van het meisje zijn op het politiebureau verhoord en allebei weer op vrije voeten gesteld. De ouders melden op basis van politie-informatie dat de docent een bekennende verklaring heeft afgelegd. ,,In het belang van het onderzoek en de privacy van alle betrokkenen kunnen wij daar geen mededelingen over doen", reageert een woordvoerder.