Brabantse Delta in finale voor titel Beste Overheidsorganisatie

Redders haalden vrouw in scootmobiel net op tijd van spoor in Vught: 'Het ging om secondewerk'

13:36 VUGHT - Het aantal ouderen met een scootmobiel of rollator dat in problemen komt bij het oversteken van een spoorwegovergang, neemt toe. ProRail roept daarom weggebruikers op een extra oogje in het zeil te houden. Incidentenbestrijder Loek van der Vloet zag het begin deze maand nog bijna misgaan in Vught. ,,Het had heel weinig gescheeld of het was anders afgelopen.”