Brabantse Daantje kreeg geen vergunning voor haar inrit, maar wel een fikse rekening

EINDHOVEN - Daantje Tazelaar wilde een inrit maar kreeg in plaats daarvan een fikse rekening. De Eindhovense sloeg steil achterover toen de gemeente haar aanvraag afwees, maar haar wel een factuur van 1.220 euro presenteerde. Of ze dat bedrag even wilde overmaken voor de gemaakte legeskosten.

Het is december als Tazelaar op een zaterdagavond klaar is met klussen in haar eerste koophuis, aan de Strijpsestraat. Als ze er weg wil rijden, kan ze met haar in de betegelde voortuin geparkeerde auto de straat niet oprijden. Het fietspad voor haar deur staat helemaal vol met geparkeerde auto's van PSV-supporters. Dat doet haar besluiten een vergunning voor een inrit aan te vragen, net zoals de buren hebben.

Bij een inrit geldt immers een parkeerverbod. Over de kosten maakt ze zich niet druk. De makelaar spiegelde haar hiervoor 'een bedrag van een paar tientjes' voor. De site van de gemeente Eindhoven vermeldt weliswaar het bedrag van 1.220 euro, maar daarbij staat dat het exacte bedrag afhangt van de grootte en complexiteit van de aanvraag. ,,Aangezien de gemeente Eindhoven het op diezelfde pagina ook over 'uitritten voor bedrijven met een front van 50 meter' heeft, leek mijn aanvraag voor een simpele uitrit van 2 meter me dus niet erg complex en dus goedkoper." Na vijf weken wachten wijst de gemeente de aanvraag van Tazelaar af. Want een inrit is stedenbouwkundig ongewenst en onveilig gezien de drukte in de straat. Een tegenvaller. Maar ze valt van haar stoel als ze het bedrag onder aan de brief leest. Tazelaar vraagt bij de gemeente dan ook om opheldering, maar wordt daar niet wijzer van.

Bezwaarschrift

Een fors bezwaarschrift volgt, met daarin een uitvoerige onderbouwing van alle punten om de factuur aan te vechten, plus tien bijlagen. Hoewel ze als IT-projectleider gewend is klare taal te gebruiken, beheerst ze het juridisch ambtelijk jargon volkomen. ,,De gemeente zegt de gemiddelde kosten van een aanvraag in rekening te brengen, maar de casemanager hoefde bij deze afwijzing niet eens van zijn stoel te komen", zegt ze verontwaardigd. Hij had voldoende aan de foto die Tazelaar met de aanvraag mee stuurde.

Nadat RTL Nieuws en deze krant de gemeente vragen stelden werd het bezwaarschrift behandeld. Tazelaar kreeg gelijk, onder meer vanwege de onduidelijke informatie op de website. Ruim 75 procent van de 1.220 kreeg ze dan ook terug.

,,Ik begreep ook dat ze duidelijker willen vermelden dat het aanvragen van uitritten in voortuinen geen zin heeft. Die willen ze per definitie niet meer verstrekken." Zo moeten mensen worden behoed voor een teleurstelling en een hoge rekening.

Een gemeentewoordvoerder meldt in een reactie nooit in te gaan op individuele klachten. ,,Maar in algemene zin kunnen we wel aangeven dat de gemeenteraad de legeskosten van vergunningsaanvragen heeft vastgesteld."

Leges lopen enorm uiteen

Er zijn grote verschillen tussen de leges die gemeenten in Zuidoost-Brabant berekenen voor aanvragen van hun inwoners. Uit onderzoek van het ED blijkt dat gemeenten er verschillende rekenmethodes op na houden, met uiteenlopende bedragen tot gevolg. Zo vraagt Oirschot voor een vergunningsaanvraag om een serre te mogen zetten van 24 vierkante meter 640,80 euro aan leges. Dat terwijl in Laarbeek helemaal geen vergunning nodig is.

Leges zijn de kosten die een gemeente aan burgers doorberekent voor vergunningsaanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor de ambtelijke inzet. Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente daarbij geen winst mag maken: alleen de feitelijk gemaakte kosten mogen in rekening worden gebracht. Maar hoe bereken je de kosten voor het behandelen van een vergunningsaanvraag voor de bouw van een schuurtje? Tel je alleen de uren die de ambtenaar er mee bezig is? Of ook 10 procent van de huisvestingskosten van het kantoor waar hij met negen collega's werkt?

Overigens kunnen ook als een vergunning wordt geweigerd leges in rekening worden gebracht. Daarmee werd de Eindhovense Daantje Tazelaar geconfronteerd toen ze een vergunning voor een inrit aanvroeg (zie verhaal hiernaast). Middels de zogeheten ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) wordt jaarlijks geprobeerd een uniforme rekenwijze vast te stellen. Echter, niet alle gemeenten kiezen voor deze methode. Leges zijn dan ook een terugkerend onderwerp bij bezwaarcommissies. Soms wordt zelfs de bestuursrechter om een oordeel gevraagd.

