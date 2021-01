Brabantse coalitie heeft meerderheid terug: Statenlid 50Plus stapt over naar CDA

Nieuwsover­zicht | Aantal coronage­val­len in Brabant daalt - Oplichters vragen geld voor nepaf­spraak vaccinatie

19 januari De avondklok komt steeds meer in beeld als maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lezers zien een dergelijke maatregel wel zitten, zo blijkt uit een peiling van deze krant. De coalitie in Brabant is haar meerderheid kwijt. Cees van der Sande gaat niet voor Forum voor Democratie in de Brabantse Staten zitten. Dat en meer in dit Brabantse nieuwsoverzicht.