Brabantse carnavalskrakerverkiezing: stem op jouw West-Brabantse favoriet

video Cementwa­gen komt niet meer van zijn plek in Eindhoven omdat hij vast staat in zijn eigen cement

14:12 EINDHOVEN - Zolang het vochtig is en in beweging, kom je niet zomaar vast te zitten in een laag cement. Maar als het de kans krijgt om zelfs maar een klein beetje uit te harden, en je staat erin, kom je niet meer van zijn plek. Dat merkte ook de chauffeur van een cementwagen vrijdag toen hij met zijn voertuig vast kwam te zitten in zijn eigen lading cement.