Brabantse burgemeesters willen 150 miljoen van nieuwe kabinet om drugscriminaliteit aan te pakken

Volgens Jorritsma viert ‘ondermijnende criminaliteit hier hoogtij’: "Er gaan hier miljárden, tientallen miljarden, in om. Dat is al jaren gaande. Eén op de vijf agrariërs worden benaderd om loodsen of stallen beschikbaar te stellen voor de drugsproductie. En dat beschikbaar stellen gebeurt niet altijd even vriendelijk”, zegt de burgemeester tegen RTL Nieuws. De strijd tegen de ondermijnende criminaliteit is volgens hem ‘vechten tegen de bierkaai’. Ook de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg, noemt Brabant een 'boevennest'.