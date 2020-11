Brabantse boswachters verwachten enorme drukte door (laatste?) zonnig weekend: ‘Iedereen wil juist nu de natuur in’

Nieuwsover­zicht | WhatsApp ambtenaren gehackt - Landelijke daling besmettin­gen, in Brabant lichte stijging

2 november Criminelen hebben de WhatsApp van vijf ambtenaren van de gemeente Den Bosch is gehackt. Opnieuw is er landelijk een daling in het aantal positieve coronatesten. In Brabant stijgt het aantal met name in de West-Brabantse steden licht. En een beveiliger bij Ikea is gewond geraakt nadat hij klanten aansprak op de coronamaatregelen. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.