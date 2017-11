Brabantse bonbonbal voor bij de koffie

Door zijn kleur, omvang en laagje cacaopoeder lijkt hij op afstand verdacht veel op een bitterbal, maar het is toch echt een bonbon. Carl Schipper (59), de bedenker van het balletje, voorspelt succes. ,,Niet alleen omdat hij lekker is, maar ook omdat het een mooi cadeautje is, of een relatiegeschenk. We zetten ze uit als traktaties bij delicatessenzaken, maar bijvoorbeeld ook bij VVV's als souvenir."

Streekingrediënt

De Hilversummer bedacht zijn eerste bonbonbal vlak voor de zomer. Het werden Amsterdammertjes, paars gekleurd door de hoofdstedelijke bessenjenever. Want zijn leveranciers stoppen streekingrediënten in het handgemaakte spul. Dus hopjes in de Haagse exemplaren, appelstroop in de Limburgse variant en whisky in de Gooische ballen.

,,Ik ben geen chocolatier, heb alleen verstand van commerciële concepten. Dus je zoekt iets bij Brabant, je kent natuurlijk de Bossche bollen en dan kom je bij zo'n likeurbonbonnetje uit."

Bij de koffie

In de Brabantse ganache, de vulling, zit behalve een druppeltje drank ook cacao, room en vanille. ,,Vooral lekker ná het eten, bij de koffie", promoot bedenker Schipper. Hij laat ze als een soort boter, kaas en eierenspel per negen stuks luxe verpakken. En ze kosten, net zoals al die andere bonbon-variaties, 9,95 euro per doosje.