Brabantse boeren willen toch protesteren, maar dan niet als Farmers Defence Force

Politie: de-escaleren

Inmiddels komen actiebereide boeren in hun chatkanalen echter op het lumineuze idee om toch actie te gaan voeren, maar dan zonder FDF-uitingen. Daarvoor zou 's ochtends vroeg op diverse locaties verzameld worden, zoals bij eerdere acties. Waar de boeren heen willen, is ook bij de politie nog onduidelijk. ,,Doordat de boerenacties niet zijn aangekondigd als demonstratie en onbekend is waar ze plaats vinden, zullen we met ordeverstoringen omgaan zoals gebruikelijk”, legt een woordvoerder uit. ,,We bereiden ons voor op alle mogelijke scenario’s voor.” Het is daarbij niet zo dat de politie harder zal ingrijpen als er toch demonstrerende boeren bij distributiecentra voor overlast zorgen. ,,De politie grijpt in waar nodig om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Ons optreden is er op gericht om te de-escaleren en per situatie maken onze collega’s een inschatting wat te doen. Wanneer de openbare orde of veiligheid ernstig in het geding komt, doen we wat nodig is om die weer te herstellen.”