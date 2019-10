Brabantse boeren trekken naar provinciehuis voor protest

Boerenorganisaties als ZLTO roepen hun leden op om naar het provinciehuis te komen. Daar spreekt de politiek heel de dag over de Brabantse gevolgen van het stikstof-advies van de commissie Remkes. Het is nog onduidelijk welke maatregelen Den Haag neemt, maar het kan zijn dat die minder vergaand zijn als de besluiten die Brabant in 2017 zelf al nam voor een milieuvriendelijkere veehouderij vanaf 2022. De ZLTO wil dat de provincie die eisen voorlopig laat varen, zeker tot duidelijk is waar Den Haag mee komt. ,,Wacht nou even in Brabant tot er landelijk meer bekend is”, luidt de oproep van ZLTO-woordvoerder Mark de Jong. ,,Zodat je boeren niet nu al klem zet.”