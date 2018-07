Brabantse boeren naar rechter om milieuregels

Criminelen winnen populari­teit door Brabantse voetbal­clubs te sponsoren: 'Ze willen leuk gevonden worden'

17 juli TILBURG - Gemeentebestuurders zijn onvoldoende alert op criminelen die geld willen geven aan verenigingen of goede doelen in hun stad of dorp. Dat is de conclusie van een vandaag verschenen rapport van de Universiteit van Tilburg, onder leiding van criminoloog Toine Spapens.