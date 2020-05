Brabantse boer krijgt weer ‘rust in de kop’ door nieuwe coalitie

John van Paassen heeft weer ‘rust in de kop’. En dat was al even geleden voor de Deurnese varkensboer, bij wie het strenge Brabantse boerenbeleid al jaren voor veel onrust zorgde. De ergste druk is met de stikstofplannen van de nieuwe coalitie in ieder geval voor even van de ketel. ,,Er is weer hoop. De relatie tussen de boeren en de provincie was helemaal kapot, maar ik heb er met de nieuwe mensen (zoals beoogd landbouwgedeputeerde Elies Lemkes, red.) vertrouwen in dat het goed gaat komen.”