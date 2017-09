Brabantse beleggers slachtoffer van Vlaamse meesteroplichter

Een groep beleggers uit vooral de Helmondse regio lijkt voor bijna 8 miljoen euro te zijn opgelicht. Hun inleg van gemiddeld twee ton zou zijn beland in de zakken van de Belg Francis van den P.

De 43 beleggers schreven zich in op het kantoor van de Helmondse financieel adviseur en accountant John Colen. Hij zou de administratie verzorgen voor de beleggingen.

Zeven jaar na dato hebben de particuliere investeerders hun geld nog niet terug. De Belg leefde intussen in luxe. Hij bestuurde een Bentley, omringde zich met kunst en kocht het achttiende-eeuwse kasteel Mishagen op een landgoed in Brasschaat.

Gevangenis

De Belg geldt als meesteroplichter en heeft een spoor van geliquideerde investeringsbedrijven achtergelaten. Hij zit momenteel vast in een gevangenis in Antwerpen op verdenking van fraude, valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Tegen de Belg loopt ook een gerechtelijk onderzoek waarin de 'Helmondse' kwestie een rol speelt. "Daarin gaat het om gelijkaardige feiten waarvan de Nederlandse beleggers mogelijk slachtoffer zijn geworden", bevestigt woordvoerder Ken Witpas van het parket in Antwerpen.

Rente

De investeerders leenden hun geld uit aan een Zwitserse investeringsmaatschappij, waar de Belg de scepter zwaaide. Een vorstelijke rente van – in eerste instantie - 15 procent op jaarbasis kregen ze voorgespiegeld. Het was de bedoeling dat met de ingelegde gelden zou worden gehandeld in financiële producten via zogenoemde over the counter-transacties, die buiten de effectenbeurs om worden uitgevoerd.

De deelnemers kregen ooit één keer een rentebetaling van 8 procent over hun inleg. In de jaren daarna werden ze aan het lijntje gehouden met - achteraf gezien - loze beloften. De beleggers konden de Belg niet juridisch aanpakken, zo stelde hun vertegenwoordiger in juni van dit jaar in een zitting van de rechtbank in Breda.

Miljoenen

Een Helmondse stichting waarin de gedupeerden zich hebben verenigd, richt zijn pijlen nu op een notaris die onvoldoende zou hebben opgelet bij het opstellen van een akte in de zaak. Van hem eisen ze de miljoenen die ze nog tegoed hebben van Van den P. Middels de akte werd de schuld van de Zwitserse vennootschap overgedragen op de Belg in privé. Hoewel die met - naar later bleek vervalste - betalingsbewijzen te kennen gaf het geld te zullen terugbetalen kwam daarvan niets terecht. De rechtbank in Breda moet nog uitspraak doen in de zaak.