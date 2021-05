Brabantse bedrijven doen oproep aan nieuw kabinet: ‘ook bij nieuwe crisis vakmensen in dienst houden’

Moederdag in een opvanghuis in Helmond: ‘Als deze plek niet bestond, was ik mijn kinderen kwijt geweest’

9 mei Ook de jonge moeders die in opvanghuis De Koning in Helmond wonen, vieren vandaag Moederdag. En hoewel niet altijd alles vanzelf gaat in hun levens, kijken ze monter naar de toekomst. ,,Als deze plek niet bestond, dan was ik m’n kinderen kwijt geweest.”