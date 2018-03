Brabantse basisschoolleraren staken op 13 april

Duitse justitie onderzoekt overlijden van 21-jarige Heeswijker in politiecel

12:22 HEESWIJK - De 21-jarige man uit Heeswijk die vorige week plotseling overleed, is gestorven nadat hij in een cel in het Duitse Kleve werd vastgezet. De Duitse justitie onderzoekt of er sprake is van zelfmoord.