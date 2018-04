Brabantse basisschoolleraren houden regionale staking; manifestatie in Eindhoven

Video Steeds meer snelle e-bikes op de weg te vinden in Brabant

12 april BRABANT - Het aantal speed-pedelecs, e-bikes die een trapondersteuning hebben tot 45 kilometer per uur, neemt gestaag toe. December van 2017 was een piekmaand voor de verkoop van deze fietsen. Toen werden maar liefst tien keer meer verkocht dan in januari van vorig jaar.