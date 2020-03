Brabantse amateurclubs houden leden online bezig: challenges, kruiswoordpuzzel en ganzenbord

Verhuizing Brabantse coronapa­tiën­ten wordt militaire operatie

17:46 TILBURG - De verplaatsing van Brabantse coronapatiënten naar ziekenhuizen in andere delen van het land, wordt een militaire operatie. ,,Je kunt niet zeggen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Of: rij maar naar een ziekenhuis in het noorden", zegt Marcel Visser, bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.