Brabants restaurant stopt met 'duur' Thuisbezorgd.nl: 'Niemand durft dat'

TILBURG - ,,Het is een grote stap. Niemand durft dat.'' Initiatiefnemer Ilias Tuna van de Tilburgse site Neemmee.nl kijkt met grote interesse naar zijn zwager Tayfur Ulusan, de eigenaar van shoarmazaak Bosporus. Samen besloten ze drie maanden geleden te stoppen met Thuisbezorgd.nl, de grootste maaltijdwebsite van Nederland. Ze konden bijna niet anders. Wie blijft, heeft weinig meer te zeggen over zijn eigen toekomst, zo is de gedachte.

De illusie dat ze kunnen concurreren met Thuisbezorgd.nl hebben ze absoluut niet. Dat willen ze ook helemaal niet. De restauranteigenaren die zich aansloten bij Neemmee.nl willen een eerlijkere vergoeding voor hun werk.

Hogere commissie

De cijfers onderschrijven het probleem. Over iedere maaltijd die via Thuisbezorgd.nl wordt besteld, ontvangt de website 13 procent commissie. ,,Dat is dus 13 procent over de omzet'', verduidelijkt Tuna. ,,Dat betekent dat restaurants 40 tot 45 procent van de winst moeten afdragen. Voor de meesten is dat per week 500 tot 1000 euro.''

Het ziet er niet naar uit dat het daarbij blijft. CEO Jitse Groen van Thuisbezorgd-moederbedrijf Takeaway zei eerder dit jaar dat de commissie in de toekomst nog hoger kan, omdat die hier lager ligt dan in omringende landen. Dit tot woede van veel restauranteigenaren, die naar eigen zeggen nauwelijks iets overhouden. Maar de thuisbezorgmarkt is inmiddels zo belangrijk, dat ze aan de site vastzitten. Veruit de meeste klanten kijken alleen nog op Thuisbezorgd.nl als ze iets bestellen.

Aternatieven

Volledig scherm Klanten kunnen op de gevel van de Bosporus aan de Korvelseweg al zien dat de zaak is getopt met Thuisbezorgd.nl © BD Her en der ontstaan alternatieven, als Thuiseten.nl in Eindhoven. Die site vraagt zes procent commissie, en belooft die nooit te verhogen. Maar Ulusan is er van overtuigd dat het helemaal zonder commissie kan. Hij richtte Neemmee.nl op voor enkel restaurants in Tilburg en omgeving. Omdat het zo klein is, kan hij het vrijwillig doen. Mogelijk dat hij in de toekomst enkele tientjes abonnementsgeld vraagt, om bijvoorbeeld servers te laten draaien. Er zijn inmiddels vijftien restaurants aangesloten. Met flyers probeerden zij de afgelopen tijd al klanten naar Neemmee te lokken.



De site bestaat al twee jaar voor de twee eigen shoarmazaken, maar nu de onvrede over Thuisbezorgd groeit, sluiten meer restaurants zich aan. Zeker nu Bosporus gestopt is met de thuisbezorgreus, is promotie van de eigen site ontzettend belangrijk. De flyers liggen op de bar, en ook met briefjes op de gevel probeert het restaurant aan de Korvelseweg de klanten op de hoogte te brengen van het alternatief.

Niet gemakkelijk

Op het hoofdkantoor van Thuisbezorgd schrikken ze niet van een concurrent meer of minder. ,,Wij hebben de klanten, het bereik, de naamsbekendheid'', zegt woordvoerder Joris Wilton. ,,De meeste alternatieven zijn zeer plaatselijk. Daar horen we weinig van.'' Maar hoewel menig restaurant bij een alternatief is aangesloten, gebeurt het volgens Wilton zelden dat een zaak ook echt stopt met Thuisbezorgd. ,,Ik hoop voor hen dat ze een verstandige beslissing hebben genomen, want de omzet zal flink kelderen.''

Het is zeker niet gemakkelijk om te stoppen met Thuisbezorgd, erkent medewerker Nouri Obut van Bosporus. De zaak was volgens hem voor zo'n vijftien tot twintig procent afhankelijk van de bezorgdienst. ,,De eerste paar weken hadden we echt minder klanten. Logisch, want de klant kent de nieuwe site nog niet. Maar inmiddels zijn we een beetje bekend.''



Obut stelt dat vijftig procent van zijn klanten op Thuisbezorgd de zaak inmiddels weer weet te vinden. Niet alleen via de site, maar ook telefonisch. Bosporus heeft nog altijd minder bestellingen dan voorheen, maar omdat iedere bestelling nu meer oplevert is de klap op te vangen.

Volledig scherm Eigenaar Tayfur Ulusan van de Bosporus. © BD

Quote Als je bij Thuisbe­zorgd blijft, ben je niet meer dan keukenper­so­neel Ilias Tuna

Risico

Het is een risico. Ilias Tuna zag het aanvankelijk ook helemaal niet zitten dat zijn zwager Thuisbezorgd zou uitzwaaien. Maar een conflict over bezorgkosten gaf de doorslag. ,,Je bent ondernemer. Maar als je bij Thuisbezorgd blijft, ben je niet meer dan keukenpersoneel. Zij verdienen het geld en zelf heb je weinig meer te zeggen. Dus heb ik gezegd: ik ga weer écht ondernemen.''

Dat accepteerde Thuisbezorgd overigens niet direct. Tot twee keer toe werd Bosporus benaderd met de vraag om terug te keren. Het restaurant zou zelfs een mooie positie op de site krijgen. ,,Maar dat wil ik niet'', zegt eigenaar Tayfur Ulusan. ,,Ik ben blij dat ik ermee gestopt ben. Wil nooit meer terug.''

Andere restaurants

Andere restaurants kijken uiteraard geïnteresseerd mee. Als Bosporus succes heeft, waarom anderen niet dan? Maar, stelt Obut, wat voor hem werkt, hoeft niet direct voor anderen te werken. ,,Iedere zaak is anders. Sommigen zullen nooit zonder Thuisbezorgd kunnen. Wij hebben het voordeel dat we hier al sinds 1992 zitten, en een goede locatie hebben in een bekende straat. Maar anderen zijn dat voor 80 procent. Die kunnen er nooit mee stoppen. De vraag is alleen waarvoor ze het nog doen. Zij werken straks alleen om te overleven.''