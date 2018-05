Brabants raadslid ontsnapt bij bizar cactusongeluk in Monaco: 'We zijn geluksvogels'

HEESWIJK-DINTHER - Bedolven onder een metershoge cactus. Jan Bouwman uit Heeswijk-Dinther, raadslid voor de partij Lokaal, kan het bizarre ongeluk in Monaco gelukkig navertellen. Een 92-jarige Franse vrouw overleed bij het ongeluk waar in totaal vijf mensen bij betrokken waren.

Zaterdagmiddag arriveerden Jan en Annelies Bouwman veilig in Heeswijk-Dinther. Vier dagen deden ze over de terugreis vanuit Zuid-Frankrijk waar ze op kampeervakantie waren. ,,Ik heb nog steeds veel pijn in mijn been en rug dus onderweg moesten we om het uur even stoppen", vertelt het Lokaal-raadslid. Maar mopperen doet hij niet: ,,We zijn geluksvogels, ondanks dat bizarre ongeluk."

Krak

Het is Hemelvaartsdag als Jan en Annelies besluiten om vanaf hun kampeeradres in Fréjus een dagje Monaco te doen. Zoals zo veel toeristen kuieren ze via een steil pad in de buurt van het Sun Casino naar de benedenstad. Een druk pad, onder andere vanwege de vele exotische planten en cactussen die op de steile rotswand staan.

,,Ineens hoor ik een harde krak en komt er een hele grote cactusplant naar beneden en die valt zo boven op me", vertelt Bouwman. ,,Die cactus was wel een paar meter groot en had een compleet hek meegenomen in zijn val. Het was zo zwaar dat ik me helemaal niet meer kon bewegen. In totaal heb ik daar 25 minuten gelegen voordat ik werd bevrijd."

Al die tijd had Bouwman geen idee waar zijn vrouw was die een paar meter achter hem liep. Eenmaal in de ambulance hoorde hij dat zij net op tijd had kunnen wegspringen toen het gevaarte naar beneden kwam.

Stekels

Vanwege hevige pijn in zijn been en rug werd er in Monaco nog een mri-scan gemaakt waaruit bleek dat er niks gebroken was. ,,Maar alles is gekneusd", aldus Bouwman. In totaal kwamen vijf mensen onder de cactus terecht. Een 92-Franse vrouw overleed als gevolg daarvan enkele dagen later, een andere vrouw brak haar voet. ,,Van de rest hebben we niks vernomen", zegt Bouwman.